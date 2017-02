Nach zwei Jahren ist die Identität von Roger Curry geklärt: Familie setzt dementen Vater (76) aus

Zwei Jahre ist es her, seit der demenzkranke Roger Curry (76) in brandneuen Kleidern an einer Bushaltestelle im englischen Hereford ohne ID gefunden wurde. Er wusste weder seinen Namen, noch wo er herkommt. Sanitäter hatten ihn dort mitgenommen und schnell einen amerikanischen Akzent festgestellt.

Monatelang haben Polizisten und die Sozialbehörden versucht, die Identität des Demenzkranken, der mittlerweile in einem Heim wohnte, zu klären. Immer wieder habe er einen Namen genannt: «Roger Curry».

Fernsehsender fand Familie

Inzwischen hat sich der britische Fernsehsender «BBC» eingeschaltet. Die Sendung Panorama hat ihre Ermittler ausgesandt um herauszufinden, wer der 76-Jährige ist. Tatsächlich konnten sie Curry mit Hilfe eines ein Jahrbuchs in einem Vorort von Los Angeles identifizieren. Das hat die Ermittlungen in Gange gebracht.

Curry soll von seiner Frau Mary und seinem Sohn Kevin in England ausgesetzt worden sein. Und zwar weil die Betreuungskosten in Amerika zu hoch seien. Sohn Kevin jedoch bestreitet dies in der Reportage von «BBC». Vielmehr sei sein Vater krank geworden während einer England-Reise. Sie hätten einen Freund gebeten, auf ihn aufzupassen.

Das scheint aber nicht zu stimmen. Wie die britische «Sun» am Montag berichtete, belegen Gerichtsakten aus Amerika, dass der Mann tatsächlich extra aus den USA nach England geflogen wurde, um dort ausgesetzt zu werden – von seiner eigenen Familie.

Mittlerweile wurde Curry wieder in seine Heimat zurückgeflogen. Gegen seine Frau und seinen Sohn läuft nun eine Untersuchung. (nbb)