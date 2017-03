National- und Ständerat dafür: Politik will Zugangssperre für verbotene Online-Spiele

«Um spielen zu können, habe ich Geld vom Arbeitgeber veruntreut»

Vor 15 Jahren ging Oliver Müller* (50) mit Freunden aus. «Einer hatte die Idee, wir könnten einmal das Casino besuchen.» Den meisten verleidet die Zockerei bald, sie gehen an die Bar. «Mir hat das Spielen aber sofort zugesagt», so Müller. «Das Adrenalin, wenn man setzt. Und der Kick, wenn man gewinnt.» Heute hat Müller mehrere Hunderttausend Franken Schulden.

Der Geschäftsmann sass bald regelmässig im Casino, vor allem an den Geldspielautomaten. «Ich setzte bis zu 25 Franken pro Einsatz. In wenigen Minuten konnte ich so 1000 Franken verlieren.» Das Problem: «Ständig hatte ich das Gefühl, dass ich da wieder rauskomme. Also spielte ich weiter. Bis ich an einem Abend bis zu 10000 Franken im Minus war.» Im Casino registriert Müller seine Verluste kaum. «Das ist wie in einer anderen Welt, man lässt die Probleme hinter sich.» Erst auf dem Heimweg fragte er sich jeweils: «Was hast du da getan?»

Doch bald sei das Verlangen nach dem Kick wieder da gewesen – und Müller erneut vor einem Automaten. Seiner Partnerin erzählte er nichts von der massiven Sucht. Das Casino zeigte keine Reaktion. «Im Gegenteil, dort wurde ich mit Getränken und einem Chauffeur versorgt, damit ich wiederkomme.» Bald reicht das Geld nicht mehr aus. «Um in meiner Not weiterhin spielen zu können, habe ich Geld von meinem Arbeitgeber veruntreut.»

An Ostern 2016 gesteht sich Müller seine Sucht ein. Er offenbart seine Probleme der Partnerin und dem Arbeitgeber. Heute bereue er sein Verhalten. «Dank der sehr grossen Unterstützung meiner Partnerin bin ich jetzt spielfrei. Den Job habe ich leider verloren.». Gegen Müller läuft ein Verfahren wegen Veruntreuung. Er begab sich in Therapie, er verordnete sich selbst eine Spielsperre. «Ich werde diese einhalten», sagt er.

*Name geändert