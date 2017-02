Neue Kolumne: Maja lädt zum Tanz in die Dating-Disco

Verliebtheitsgefühle, bittere Tränen, langes Warten auf seinen Anruf: Maja Zivadinovic ist seit einem Jahr wieder Single. In ihrer neuen Kolumne nimmt uns die Zürcherin ab heute alle zwei Wochen mit aufs grosse Parkett ihrer ganz persönlichen Dating-Disco. Auf der Suche nach Mister Right nutzt die Mittdreissigerin Dating-Apps wie Tinder, lässt sich auf Verkupplungsaktionen ihres Freundeskreises ein oder schreibt ihre Handynummer auch mal wortlos einem Mann auf die Handfläche. «Solche Aktionen erfordern meinen ganzen Mut», sagt die Journalistin und Kolumnistin. «Im Zeitalter von Online-Dating kannst du selbst als Frau nackt am Bartresen stehen, ohne dass du gesehen wirst – alle starren bloss auf ihr Handy.» Der eine, der ihr Herz erobern kann, soll selbstironisch, verschmitzt und ein bisschen sexy sein. Und was hat sie selber zu bieten? «Ein grosses Herz, den besten selbst gebackenen Schoggikuchen der Welt, gebärfreudige Hüften und eine ganze Jugo-Sippe, die mit offenen Armen und viel Sliwowitz auf den einen wartet.» Die Kolumne findest du hier