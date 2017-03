Neue Taxi-App greift Uber an: Jetzt kommt «go!»

Man kann von Uber halten, was man will. Eines ist klar: Der US-Fahrdienstvermittler versetzt das einheimische Taxigewerbe in Aufruhr. Und bringt einiges in Bewegung. So startet heute die neuste Schweizer Taxi-App mit dem Namen «go!».

Los gehts in Zürich, Baden AG und Freiburg. Verhandlungen mit einem St. Galler Taxiunternehmen stehen kurz vor dem Abschluss. Damit gibt sich die Firma Yourmile mit Sitz in Kloten ZH, welche die App lanciert, nicht zufrieden. Bis Ende Jahr sollen in jedem Kanton Kunden die helvetische Uber-Alternative nutzen können.

Soll in den SBB-Reisplan eingebunden werden

«go!» ist die offizielle Lösung von Taxisuisse, der Fachgruppe Taxi des Schweizerischen Nutzfahrzeugverbandes (Astag). Sie soll im Frühling in die neue SBB-Reiseplaner-App eingebunden werden. Noch vor Uber, das erst im Sommer aufgeschaltet wird.

Mit «go!» können sich die Kunden auf dem Smartphone ein Taxi bestellen. Sie sehen auf einen Blick, wo das nächste Fahrzeug steht. Und wie lange es dauert, bis es beim Fahrgast ist. Die neue App offeriert Fixpreise. Konkret: Der Gast bezahlt immer gleich viel, egal ob der Fahrer im Stau Zeit verliert oder die Nachfrage nach Taxis bei einem Gewitter gerade sehr gross ist.

Chauffeure brauchen Taxiprüfung

«go!» arbeitet nur mit lizenzierten Taxifirmen zusammen. Die Chauffeure sind nicht selbständig und müssen die nötigen Taxiprüfungen abgelegt haben. Bezahlt wird per Kredit- oder Postkarte.

Bereits einen Monat Vorsprung hat die App swiss-taxis.ch. Sie richtet sich an kleine und mittlere Zentralen. Auch ihre Betreiber wollen die ganze Schweiz erobern.