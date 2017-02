Neues aus Absurdistan: Veganerin stoppt Kinderlied

Harmloser Kinderklassiker oder tierfeindliches Machwerk? In der deutschen Stadt Limburg hat sich eine Veganerin dermassen über das Lied «Fuchs, du hast die Gans gestohlen» im täglichen Glockenspiel des Rathauses enerviert, dass sie dagegen beim Bürgermeister protestierte – mit Erfolg. Das Lied wurde aus dem Repertoire gestrichen. Vorübergehend, wie es heisst. Laut deutschen Medien nahm die Frau an der Zeile Anstoss, wonach «der Jäger» den Fuchs mit «dem Schiessgewehr» hole – diese ist in der Instrumentalversion freilich nicht zu hören