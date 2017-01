Neues aus dem Zofinger Exil: Wenn man mit dem iMac Taxi fährt

Wenn Sie diese Zeilen auf bedrucktem Papier lesen, haben wir es geschafft. Denn heute Morgen lief auf der Blick am Abend-Redaktion in Zürich gar nichts. Kein Netzwerk. Keine Textsysteme. Kein Wifi. Nichts. Server down! Grund: unbekannt. Der Backup-Plan: iMac schnappen, ins Taxi hechten – und 60 Kilometer gen Westen fahren. Nach Zofingen, den Ringier-Standort im Aargau. Bereits um 9.45 Uhr war die Not-Redaktion online und krampfte, um den Redaktionsschluss um 13 Uhr einzuhalten. Ehrensache! Denn in der über achtjährigen Geschichte dieser Zeitung kamen wir bisher nur 1x nicht raus. Zufällig fast genau vor fünf Jahren, am 26. Januar 2012. Damals funkte uns um 11.06 Uhr ein Stromausfall in Zürich dazwischen. Es scheint, als wolle uns das Schicksal alle paar Jahre testen. Wir bedanken uns bei allen Heinzelmännchen. Und wünschen Ihnen wie gewohnt viel Lesespass.