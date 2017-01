Nicht nur ein Problem der Muslime: Christliche Zwangsehen in der Schweiz

In der Schweiz sind Eheschliessungen für unter 18-Jährige verboten. Trotzdem haben Imame, Prediger und andere Angehörige von Religionsgemeinschaften 2016 mehrere junge Frauen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren vermählt. Die Fachstelle Zwangsheirat hat 21 solche Fällen dokumentiert, unter anderem aus den Kantonen Bern, Zürich und Solothurn. Die Jugendlichen waren aus Syrien, Afghanistan, dem Irak, Eritrea, Somalia, Kosovo und Mazedonien in die Schweiz gekommen und wurden von muslimischen Geistlichen verheiratet. Überraschend: Auch christliche Prediger schrecken vor solchen Zeremonien nicht zurück. Die Fachstelle verweist auf die Fälle von drei junge Roma-Frauen.

Teilweise seien grosse Hochzeiten mit 100 Gästen abgehalten worden, in anderen Fällen hätten einige wenige Anwesende einem religiösen Ritual beigewohnt, sagt Anu Sivaganesan, die Präsidentin der Fachstelle Zwangsheirat, der «NZZ am Sonntag» So vielfältig die Form der Zeremonien, so verschieden sei auch die Qualifikation der beteiligten Geistlichen, die verbotene Trauungen durchgeführt hätten, sagt Sivaganesan dem Blatt weiter.

Heiraten per Telefon

Laut der «NZZ am Sonntag» sind die 21 gemeldeten Vermählungen Minderjähriger – alle betreffen Frauen – nicht nur ungültig, weil die Bräute für eine Heirat in der Schweiz zu jung waren, sondern auch, weil das Primat der Ziviltrauung verletzt wurde. Das heisse, dass der Gang aufs Standesamt als Voraussetzung für eine spätere religiöse Heirat im Gesetz festgeschrieben ist.

Trotzdem verweist Sivaganesan in der Zeitung auf Fälle, in denen Imame im Jahr 2015 Trauungen sogar über das Telefon vollzogen haben. Geistliche hätten an der Seite der Bräute mit den Ehemännern gesprochen und so das Ja-Wort besiegelt. Einmal habe sich ein Bräutigam dabei aus England zu seiner Hochzeit in Zürich telefonisch zuschalten lassen.

Symbolische Bedeutung

Angesichts der klaren Faktenlage und obwohl die Trauungen amtlich wertlos bleiben, erachtet Expertin Sivaganesan die Fälle als gravierend: «Für viele Gemeinschaften sind solche Hochzeiten wichtiger als zivile Heiraten, die nur als administrativer Eintrag angesehen werden», sagt sie der Zeitung. Für die Angehörigen gälten die jungen Frauen als vermählt, unabhängig vom Gesetz. «Es geht um ihre Disziplinierung, sie sollen frühzeitig gebunden und in ihrer Sexualität eingeschränkt werden.» Noch öfter als Zwangsheiraten gebe es Zwangsverlobungen, die laut «NZZ am Sonntag» vor allem bei Jugendlichen aus Mazedonien und Kosovo in grossem Ausmass festzustellen seien.

Sivaganesan hält im Blatt fest, dass verbotene Heiraten und Verlobungen den Tatbestand der Nötigung erfüllten. Da es sich um ein Offizialdelikt handelt, müssten die Justizbehörden aktiv werden. Um für das Primat der Ziviltrauung zu sensibilisieren, brauche es zudem gerade bei Religionsgemeinschaften verstärkte Informationsbemühungen. Selbst bei Migrationsämtern fehle es aber oft an Wissen, beobachtet Sivaganesan. Sie erwähnt als Beispiel einen Betreuer einer minderjährigen Asylsuchenden, der 2016 als Gast bei deren Hochzeit anwesend war. (hlm)