Noch eine Bluttat in Istanbul: Schiesserei in Moschee fordert Verletzte

Noch eine Bluttat in IstanbulSchiesserei in Moschee fordert Verletzte

Schon wieder eine blutige Attacke in der Türkei. In einer Moschee in Istanbul sollen mehrere Menschen durch Schüsse verletzt worden sein.

16.01 Uhr , Aktualisiert 16.27 Uhr 7 Reax , 212 Views

teilen teilen teilen