P10 kommt in einer Woche: China-Shop verrät Details zum neuen Huawei

Am Sonntag feiern die ersten Smartphone-Highlights des Jahres Weltpremiere. Eine der Neuheiten: Das Huawei P10, das neue Flaggschiff der Nummer drei auf dem weltweiten Handy-Markt. Eigentlich sind die Spezifikationen des P10 noch geheim, auch wenn einige Details schon durchgesickert sind.

Nun hat aber der chinesische Online-Shop Gearbest.com schon alle Details verraten. Bestellen kann man das Gerät zwar noch nicht, man kann sich aber benachrichtigen lassen, sobald es verfügbar ist. Auch ein Bild hat der Händler bereits veröffentlicht.

Die gezeigte Version dürfte die absolute Topversion sein, also einerseits das P10 Plus mit 5,5 statt 5,2 Zoll grossem Bildschirm. Dieser löst mit 2560 x 1440 Pixeln auf und ist damit deutlich schärfer als bisher. Zudem sind gleich 256 GB Speicher verbaut, die erst noch um weitere 128 GB erweiterbar sind. So viel Gesamtspeicher hat bislang kein anderer Hersteller im Angebot.

Beeindruckend auch der neue Achtkernprozessor Kirin 960, der im Topmodell gleich von 6 GB Arbeitsspeicher unterstützt wird. Im normalen P10 dürfte der gleiche Prozessor mit 4 bis 6 GB zum Einsatz kommen. Auch bei der Kamera gibt es zwischen P10 und P10 Plus wohl keine Unterschiede.

Das Huawei P10 setzt auf eine verbesserte Dual-Cam von Leica

Gleich zwei 12-Megapixel-Linsen kommen in der Frontkamera, die zusammen mit Leica entwickelt wurde, zum Einsatz. Für Selfies steht eine 8-Megapixel-Cam zur Verfügung. Der Akku ist mit 3300 mAh leider etwas kleiner als beim Vorgänger. Da wird man nur mittelmässige Batterielaufzeiten erwarten dürfen.

Das Gehäuse ist etwas geschrumpft, allerdings nicht dünner geworden. Das Bild zeigt, dass das Display leicht an den Kanten abgerundet ist und sich bis nach ganz aussen zieht. Erstaunlich: Huawei setzt neu auf einen Fingerabdrucksensor auf der Front unter dem Bildschirm, obwohl das Platz wegnimmt. Bislang war der Scanner auf der Rückseite.

Das P10 Plus wird in vier Farben angeboten: Schwarz, Weiss, Grau und Champagner. Ob die kleinere Variante tatsächlich in bunten Farben kommt wie andere Leaks vermuten lassen, ist unklar. Dafür hat Gearbest bereits einen Preis aufgelistet. 865 Franken für das grosse Topmodell. Im offiziellen Handel wären das rund 1000 Franken. Durchaus realistisch – und im Vergleich immer noch recht günstig. Das würde wohl auch bedeuten, dass das kleine P10 durchaus wie der Vorgänger bei 499 Franken starten wird.