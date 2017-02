Pfarrer Sieber sagt Gottestdienst zum 90. ab: Nicht ohne seine Familie

Am 25. Februar, einen Tag nach seinem 90. Geburtstag, sollte der Gottesdienst zu Ehren von Pfarrer Sieber (89) im Grossmünster stattfinden. Jetzt wurde der Anlass «aus familiären Gründen» abgesagt. Doch der Seelsorger gibt Entwarnung: «Keine Sorge, mir gehts gut», sagt er zu BLICK.

Er will die ganze Familie um sich haben

Seine Tochter Jasmine, die in Kanada lebt, könne momentan nicht kommen. Bei der grossen Feier will der ehemalige EVP-Nationalrat aber die ganze Familie um sich haben. «Sie haben mich immer unterstützt und dafür will ich ihnen an meinem 90. Geburtstag danken», sagt Sieber.

Deshalb werde nun nach einem Ersatztermin gesucht: «Es hat schliesslich keinen Sinn, dass sie erst bei meiner Abdankung im Vordergrund stehen.» Wann das grosse Fest stattfinden soll, weiss der Jubilar noch nicht. Am 24. Februar werde er nun erst einmal im kleinen Kreis feiern. (jvd)