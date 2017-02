Politik-Lektion aus dem TV: Jetzt erklärt Trump sein «Schweden-Attentat»

Nach Donald Trumps Rede in Florida herrschte grosse Verwirrung. «Schaut Euch an, was in Deutschland passiert, schaut Euch an, was gestern Abend in Schweden passiert ist», sagte Trump und zählte dann Anschlagsziele wie Brüssel, Nizza und Paris auf.

Einziges Problem: In Schweden gab es keinen Vorfall mit Flüchtlingen. Kein Attentat. Keinen Terror-Anschlag.

Auf Twitter gab Trump am Sonntag schliesslich zu: Sein Statement beziehe sich «auf eine Geschichte hinsichtlich von Einwanderern & Schweden, die auf FoxNews ausgestrahlt wurde».

My statement as to what's happening in Sweden was in reference to a story that was broadcast on @FoxNews concerning immigrants & Sweden. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2013-07-22 14:22:09.0

Trump hatte am Samstag auf einer Kundgebung in Florida unter Hinweis auf die kürzlich vor Gerichten gescheiterten Einreiseverbote für Bürger mehrerer islamischer Länder gesagt, die USA müssten gesichert werden.

«Was hat der denn geraucht?»

Schweden lässt die Aussage nicht einfach so auf sich sitzen. Die Botschaft in den USA teilte nach Trumps Tweet mit: «Wir freuen uns, die US-Regierung über die schwedische Immigrations- und Integrationspolitik aufzuklären.» Zuvor hatte das schwedische Aussenministerium eine Klarstellung gefordert.

Schwedens Aussenministerin Margo Wallstrom reagierte auf Trumps aussagen mit einem Auszug aus einer eigenen Rede, in der sie sagt: «Für Demokratie und Diplomatie müssen wir Wissenschaft, Fakten und die Medien respektieren.»

Ihr Vorgänger Carl Bildt war etwas direkter: «Was hat der denn geraucht?», twitterte er in der Nacht auf Sonntag.

Der Fake-News-Präsident

Angesichts der aggressiven Kampagne, die Trump gegen die Presse führt, ist sein loses Verhältnis zu der Realität bemerkenswert. Vor wenigen Tagen griff er einige der grössten Medien an einer Pressekonferenz an und bezeichnete sie als «Fake News». Auf Twitter schimpft er immer wieder und bezeichnet negative Berichte über ihn immer wieder als Lügen.

Es ist bei weitem nicht das erste Mal, dass Trump es mit der Wahrheit nicht so genau nimmt. An derselben Pressekonferenz sagte er, er habe bei der Wahl die meisten Elektorenstimmen seit Ronald Reagan erhalten – ein Journalist korrigierte ihn daraufhin.

Auch Trumps engstes Umfeld lügt die Öffentlichkeit an. So sprach seine Beraterin Kellyanne Conway (die auch den Begriff «alternative Fakten» prägte) von einem angeblichen Massaker in Bowling Green, das die Medien verschwiegen hätten. Es hat nie stattgefunden.

Auf den Sozialen Medien machten mehrere User auf die offensichtlichen Parallelen der beiden erfunden Anschläge aufmerksam. So twitterte etwa Chelsea Clinton: «Was ist in Schweden passiert? Haben sie die Täter des Bowling-Green-Massakers gefasst?»

What happened in Sweden Friday night? Did they catch the Bowling Green Massacre perpetrators? — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) 2013-07-22 14:22:09.0

Dieser fahrlässige Umgang mit der Wahrheit sorgt selbst bei Trumps erzkonservativem Lieblingssender «Fox News» für Kopfschütteln. Ein Journalist weist Trumps Stabschef Reince Priebus zurecht: «Obama hat sich immer wieder über Fox News beklagt, aber er hat uns nie als Feind des Volkes bezeichnet».

Schon im Januar, als Trumps den «CNN»-Reporter Jim Acosta direkt angegriffen und der Lüge bezichtigt hatte, setzte sich der Fox-News-Moderator Shepard Smith für seinen Reporterkollegen ein. «Es ist unsere Meinung, dass weder CNN noch andere Journalisten vom Präsidenten schlechtgemacht werden sollten».

One more time: Shepard Smith of Fox News reacting to Trump's unhinged "press conference." He said, "It's crazy!" https://t.co/I3J7ED5fB3 — RiotWomenn (@riotwomennn) 2013-07-22 14:22:09.0

Am Wochenende legte Smith nach: «Wir sind keine Idioten, weil wir im Namen des amerikanischen Volks Fragen stellen», sagte er nach Trumps Anschuldigungen.

So lacht das Netz

In Schweden war die Erwähnung des Landes in einer Reihe mit Terrorzielen mit Erstaunen und Humor aufgenommen worden.

President Trump referenced the horrible incident in Sweden last night. Here's a photo of the chaos: https://t.co/cuGP5qOz50 — Dan Wilbur (@DanWilbur) 2013-07-22 14:22:09.0

Unter dem Hashtag #LastNightInSweden tauschten sich Twitternutzer munter darüber aus, was am Freitag in Schweden alles passierte («Ikea-Schrank falsch aufgebaut», «Bier getrunken, eingeschlafen»). «Was hat der denn geraucht?», twittere Ex-Ministerpräsident Carl Bildt in der Nacht auf Sonntag.

US-Journalisten vermuteten schon kurz nach der Äusserung einen Zusammenhang zum Fox News-Beitrag, der vor der Rede auf Trumps Lieblingssender zu sehen war. Hier versuchte man einen Zusammenhang zwischen Flüchtlingen und steigender Kriminalität herzuleiten. Auch das scheint schwierig, denn die schwedische Kriminalstatistik von 2016 zeigt, dass die Zahl der Straftaten im letzten Jahrzehnt stagnierten. (SDA/meg/rey)