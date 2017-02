Polizei-Sprecher über Warnschuss bei wüster Szene in Chur: «Dass Leute austicken, gehört zum Alltag eines Polizisten»

Ein streitendes Duo provozierte vor einer Woche in Chur einen Polizeieinsatz. Ein Leserreporter filmte die Szene. Die beiden weigerten sich, die Anweisungen der Beamten zu befolgen. Was können die Ordnungshüter in einer solchen Situation tun?

vor 56 Minuten , Aktualisiert vor 23 Minuten 1 Reax

