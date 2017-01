«Poschti»-Service an Haltestellen: Auf diesem Teo sitzt man gerne

An ihm beissen sich Vandalen die Zähne aus. Senioren lieben ihn dafür: Teo, die Klappsitz-Innovation der Postauto AG. «Wir haben das Ziel, Teo an mindestens 100 Haltestellen zu installieren», lässt Daniel Landolf (57), Postauto-Chef, BLICK über seinen Sprecher ausrichten.

Laut diesem soll im April oder Mai entschieden werden, ob der Klappsitz zunächst in der Region Zürich «in grösserer Zahl» eingeführt wird. Zurzeit führe man in dieser Region zusammen mit der Zürcher Herstellerfirma von Teo eine Bedarfsabklärung bei den Gemeinden durch. Ein Sitz dürfte diese ein paar Hundert Franken kosten.

Als Prototyp wurde Teo letztes Jahr an neun Postauto-Haltestellen getestet. Mit Erfolg: «Von Fahrgästen sind gute Feedbacks gekommen», heisst es bei der Post-Tochter. Der Klappsitz lässt sich an Stangen, Stahlträgern oder an einer Wand montieren.

Laut Postauto ist er nicht nur für ältere Menschen geeignet, sondern steht allen Generationen für eine kurze Rast zur Verfügung. Pro ausgestattete Haltestelle ist aber nur ein Sitz vorgesehen.