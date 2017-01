Regen und Föhn sorgen für Probleme: Tiefe Skigebiete kämpfen mit dem Pflotsch

Der Januar war ganz nach dem Geschmack der Schweizer Skigebiete: Sonne, Kälte und Schnee sorgten für perfekte Bedingungen. Nun trüben sich aber die Aussichten. Schon heute regnet es in vielen tiefer gelegenen Skigebieten – das ist Gift für die Pisten.

Die Schneefallgrenze liegt momentan bei 1500 bis 1800 Metern über Meer. In Mittelbünden, Südbünden und im Tessin hat es bereits jetzt nur wenig Schnee, etwas besser stehen das Berner Oberland, die Zentralschweiz; Nordbünden und die östlichen Voralpen da.

Richtig viel liegt nur in den Walliser Südtälern, im Simplongebiet und im Goms. «Vom Neuschnee profitieren aber vor allem Skigebiete in den östlichen Voralpen, wie etwa Flumserberg, dort gibt es zehn bis dreissig Zentimeter», sagt Nicola Moeckli von MeteoNews. Am Donnerstag dürfen sich auch die Gotthardregion, die Walliser Südtäler und das Simplongebiet auf kräftigen Niederschlag freuen.

Erstmals zweistellige Temperaturen im 2017

Skigebiete wie Sattel-Hochstuckli im Kanton Schwyz hingegen, das 1000 bis 1600 Meter über Meer liegt, werden in den nächsten Tagen mit dem Pflotsch kämpfen. «Bis zu uns reicht der Schneefall nicht», bedauert Gerold von Rickenbach, Leiter der technischen Betriebe. Einige Skilifte sind schon geschlossen, möglicherweise folgen bald weitere. Ein paar Pisten seien aber noch in sehr gutem Zustand, betont von Rickenbach.

Für Donnerstag und Freitag ist im Norden Föhn angesagt, was die Situation zusätzlich noch verschlechtert. Es wird sonnig und ziemlich warm.

Vorsicht auf dem Eis! Seen und Weiher tauen auf

Bereits am Mittwoch erreicht das Thermometer im Norden erstmals im 2017 zweistellige Werte. In gewissen Alpentälern sorgt der Föhn am Donnerstag gar für frühlingshafte 16 Grad.

Die wärmeren Temperaturen sorgen auch für eine Eisschmelze. Die Kälte der letzten Wochen liess viele kleinere Seen und Weiher zufrieren. So wurde beispielsweise auch der Horgner Bergweiher zur Begehung freigegeben. Unterdessen musste Horgens Gemeindeverwaltung den Weiher aber wieder sperren. (pfc)