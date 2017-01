Risiko-Gebiete: Diese Karte hat die Grippe

Die Grippewelle rollt an. Wie das Bundesamt für Gesundheit in seinem aktuellen Bulletin schreibt, wurde gerade gesamtschweizerisch der Epidemie-Schwellenwert überschritten – Tendenz steil steigend. Aber: Wie gross die Infektionsgefahr in einzelnen Städten und Gemeinden wirklich ist, weiss keiner. Das wäre jedoch wichtig, weil das Ansteckungsrisiko je nach Ort unterschiedlich hoch ist.

Geht es nach einer Gruppe von Forschern der ETH Zürich, soll sich das ändern. Wie hoch ist das Risiko im Berner Murifeld-Quartier? Oder im Muotatal? Vielleicht wissen wir es bald auf die Postleitzahl genau.

Mehr Teilnehmer gesucht

Die Hoffnung der Forscher: dass genug Menschen ihren Fragebogen (www.grippenet.ch) ausfüllen. Dort gibt man an, wo und wie man unterwegs ist oder ob man Symptome hat. Einmal pro Woche aktualisiert, bleibt die Gefahrenkarte auf dem neusten Stand. In blau eingefärbten Gebieten ist die Grippegefahr tief – in roten hoch.

Noch ist kein Rot zu sehen. Denn bisher haben nur knapp 400 Leute den Fragebogen ausgefüllt. Sie bewegen sich vorwiegend im Raum Zürich – darum zeigt die Karte (oben) bisher auch dort die meisten Flecken an. Erst ab 2000 Teilnehmern ist das Modell der Forscher aussagekräftig. Damit das Ausfüllen einfacher wird, will die ETH eine Handy-App bereitstellen.

«Je besser die Leute über die Gefahr informiert sind, desto besser können sie vorsorgen», sagt Projektleiter Dirk Helbing (51), Soziologie-Professor an der ETH. «Ich denke zum Beispiel an Grippeimpfung, das Meiden von Menschenansammlungen, spezielle Handhygiene oder weniger Händeschütteln. Grippewellen können volkswirtschaftliche Schäden in Milliardenhöhe verursachen.»