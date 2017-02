Schlechte Noten und falsche Freunde: Eine harte Hand schadet den Kindern!

«Eine Ohrfeige hat noch nie geschadet» – wer nach diesem Credo sein Kind mit strenger Hand erzieht, schadet dem Nachwuchs erheblich. Das ist das Ergebnis einer kürzlich veröffentlichten Studie aus den USA. Ausgewertet wurden dabei die Daten einer Langzeitstudie mit über tausend Jugendlichen zwischen zwölf und 21 Jahren.

Die Wissenschaftler der Universität Pittsburgh untersuchten, wie sich eine harte Erziehung auf die Jugendlichen auswirkt. Dazu gehören Anschreien, Schlagen und die Androhung von verbalen oder körperlichen Strafen.

Freunde wichtiger als die eigenen Eltern

Streng erzogene Kinder orientieren sich der Studie zufolge viel mehr an Freunden als normal Heranwachsende. Bei ihnen suchen sie Anerkennung, die sie nicht im Elternhaus bekommen. Diese Jugendlichen nehmen die Meinung anderer denn auch als besonders wichtig wahr.

So heisst es an einer Stelle der Untersuchung: «Jugendliche, deren Bedürfnisse nicht durch ihre primären Bezugspersonen erfüllt werden, können Bestätigung bei Gleichaltrigen suchen.» Mit anderen Worten: Sie tun alles für ein bisschen Aufmerksamkeit. Schulische Leistungen treten in den Hintergrund, die Gefahr eines Schulabbruchs steigt.

Buben kriminell, Mädchen freizügig

Dieses fehlgeleitete Verlangen nach Aufmerksamkeit und Zuwendung führt manche Jugendliche auf die schiefe Bahn. Die Forscher der Universität Pittsburgh kamen zum Ergebnis, dass Buben bei einer autoritären Erziehung eher kriminell auffällig werden. Mädchen werden dagegen früher sexuell aktiv.

Die Ergebnisse zeigen eindeutig die fatalen Folgen einer zu strengen Erziehung. Kinder brauchen zwar Grenzen, aber nicht mit allen Mitteln. Die Forscher hoffen deshalb auch, dass ihre Studie zu Präventions- und Interventionsprogrammen führt. (jmh/SDA)