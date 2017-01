Schockierte Experten nach Trump-Rede: «Die radikalste Antrittsrede aller Zeiten!»

Der neue Präsident zündet zum Amtsantritt Wahlkampfparolen: «Amerika zuerst!», rief Donald Trump (70) vor dem Kapitol in Washington. Das düstere Fazit des neuen Präsidenten: Die USA sind kaputt. Alles soll und muss jetzt mit ihm wieder besser werden. Wie genau er das erreichen will, verrät er nicht. Martin Naville (57), Geschäftsführer der Schweizerisch-Amerikanischen Handelskammer zu BLICK: «Es war die radikalste Antrittsrede aller Zeiten. Trump war extrem negativ – aber wenigstens hat er niemanden persönlich angegriffen.» Der Milliardär habe seine Worte in erster Linie an die eigene Wählerschaft gerichtet.

Viele Versprechen, kaum Pläne

«Die Vision von Trumps Amerika ist da, aber sie ist sehr populistisch», so Naville. Tatsächlich inszeniert sich der Obama-Nachfolger bei seiner Rede im Regen als Mann des Volkes – kündigt vollmundig an, ihm die Macht zurückgeben zu wollen. Und er verspricht, die Interessen der USA wieder an erste Stelle zu setzen. «Bei diesem Punkt sind gewisse Parallelen zu Präsident Reagan zu erkennen. Der hat das Gleiche versucht – wirkte dabei aber viel optimistischer», denkt Naville.

Politologe Mark Balsiger (49) reagiert erschüttert auf die Trump-Rede: «Er ist nicht staatsmännisch aufgetreten und hatte kein politisches Programm anzubieten. Das war eine Abrechnung mit allem und jedem.» Trump bleibe damit sich selbst treu. Die Worte des Präsidenten seien eine klare Warnung an die restliche Welt: «Er hat anderen Ländern im Prinzip den Mittelfinger gezeigt!»

Auf Konfliktkurs mit dem Rest der Welt

Ähnlich sieht es Politpsychologe Thomas Kliche (59): «Er beschwört Patriotismus als Grundlage von Amerikanischsein, erklärt die USA für unaufhaltsam – und vermittelt eine pubertäre Grössenfantasie!» Die Art seiner Verbalattacken habe sich dabei klar verändert. «Im Wahlkampf hat er gegen Minderheiten gegiftet, jetzt möchte er die ganzen USA einbinden und verwendet internationale Feindbilder», vermutet Kliche. Konkret: Islamismus, Nachbarländer und Handelspartner.

Meint er damit auch die Schweiz? Martin Naville von der Handelskammer verneint: «Wir haben in den USA sehr viele Jobs geschaffen und sind der sechtstgrösste Investor im Land.» Gefährlich könnte es nur werden, falls Trump einen Handelskrieg mit den Grossmächten anzetteln würde.