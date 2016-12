Als Franziska Zeder (28) am letzten Donnerstag in Luzern in den Zug steigen wollte, bemerkte sie eine ältere Dame am Perron. Diese stand mit ihrem Gepäck etwas hilflos vor der Zugtüre. Zeder näherte sich der Frau, bot ihr Hilfe an und hievte für sie ihren Koffer in den Zug.

Unerwartete Dankesgeste

Nachdem Franziska schon eine Weile im Zug gesessen hatte, kam ein Kontrolleur zu ihr. Er fragte Franziska, ob sie diejenige gewesen sei, die der Dame vorhin geholfen habe. «Ich bejahte und rechnete mit allem, aber nicht mit seiner Reaktion», schreibt die 28-Jährige in einem Facebook-Post auf der SBB-Seite.

Der Kontrolleur bedankte sich bei Franziska und überreichte ihr einen Getränkegutschein der SBB. «Grund: Dankeschön», steht auf dem Dokument. «Ich war perplex wegen der Reaktion des Kontrolleurs! Beim Aussteigen ging ich nochmal auf ihn zu, um mich zu bedanken», sagt sie zu BLICK.

Der Kontrolleur betonte aber erneut, dass der Dank allein ihr gelte. «Er fand es so schön, wie ich der Frau geholfen habe», erzählt Franziska.

«Ich denke, dass alles zurück kommt»

Besonders vor Weihnachten erfreut die selbstlose Geste der 28-jährigen Luzernerin zahlreiche Nutzer: Der Post wurde hunderte Male geliket, dutzende Male geteilt und kommentiert.

«Ich bin extrem erstaunt über die vielen Leute, die es lesen. Es ist schön zu sehen, wie etwas so Kleines so viele Leute erfreuen kann», sagt Franziska. Sie sei von einer «wunderbaren Mama» erzogen worden und helfe, wo sie könne: «Jeder kann einmal froh sein darum und ich denke, dass alles zurück kommt.» (vac)