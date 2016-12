Jo Jennifer Alia Lydia Divine Pfiffner besuchte gestern Montag ihre Tochter in deren Wohnung in Grenchen. Gegen 22.15 Uhr ist die 46-Jährige aus noch ungeklärten Gründen aus dem Fenster im vierten Stock gesprungen.

Die Vermisste hat die Unfallstelle noch vor Eintreffen der Ambulanz in eine unbekannte Richtung verlassen. Sie dürfte wahrscheinlich Verletzungen aufweisen und müsste ärztlich betreut werden. Die bisherige Suche und Abklärungen der Polizei ergaben keine Anhaltspunkte über ihren Verbleib.

Die 46-Jährige ist zirka 176 cm gross, schlank, hat mittellange, blonde Haare, und dürfte nur sehr leicht bekleidet sein. Sie ist sehr wahrscheinlich barfuss unterwegs und trägt keine Ausweise auf sich. Die Vermisste ist in Sent GR zuhause und war in Grenchen zu Besuch.

Sie leitete eine Kinderspielgruppe

Jo Jennifer Pfiffner hat in Scoul 12 Jahre lang eine Kinderspielgruppe betrieben, die sie auch gegründet hatte. Im Sommer 2016 gab sie dort ihre Tätigkeit auf. Sie werde sich «einer neuen Tätigkeit an einem neuen Ort widmen», heisst es auf der Webseite.

Personen, die sachdienliche Angaben über den Verbleib der Gesuchten machen können oder sie im Laufe des Tages gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Verbindung zu setzen (Telefon 032 627 71 11). (voi)