In Schaffhausen muss sich ein junger Mann wegen Voyeurismus vor der Staatsanwaltschaft verantworten. Er war in der Stadt wiederholt auf einen Balkon geklettert, um heimlich eine Frau in ihrer Wohnung zu beobachten.

Mitte November ertappte die Bewohnerin den Spanner, doch er konnte entkommen. Nachdem die Bewohnerin den Mann auf ihrem Balkon im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses erwischte, ergriff dieser die Flucht und sprang sechs Meter in die Tiefe. Ein Nachbar nahm zwar die Verfolgung auf, doch der Spanner verschwand im Schutz der Dunkelheit.

Nun konnte man den Täter endlich ermitteln, wie die Schaffhauser Polizei mitteilt. Der 22-Jährige gab zu, auf dem Balkon geklettert zu sein, um die Bewohnerin heimlich beobachten zu können. Er muss sich nun erneut vor der Staatsanwaltschaft verantworten. (SDA)