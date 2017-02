Am 17. Februar gegen 17 Uhr entdeckten Spaziergänger in einem Wald an einem Ort namens «Pomi» in Mayoux/Anniviers den Kadaver einer erwachsenen Wölfin.

Das Tier wurde gewildert (Einschuss hinter der Schulter). Für eine Autopsie wird der Tierkadaver ins Institut für Pathologie der Universität Bern transportiert.

Update folgt...