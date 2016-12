Starker Rauch, Flammen in Pizzeria: Hotel in Arosa steht in Flammen

AROSA GR - Das Posthotel Holiday Villa in Arosa brennt. Aus dem Gebäude steigt dicker Rauch in den Himmel. In einem Restaurant im Erdgeschoss sind Flammen zu sehen.

