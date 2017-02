Steuerflucht – Neid oder Gerechtigkeit?

Lieber Herr Ramspeck

Neid? Wer diese Todsünde in diese Thematik einbringt, sieht vor seinem geistigen Auge womöglich hungernde Menschen mit Fackeln vor dem Schloss des Zaren schreien. Es geht nicht um arm/reich oder darum, denen, die sich ein Vermögen erarbeitet haben, es ihnen nicht zu gönnen. Es geht um Fairness und darum, eine gewisse soziale Verantwortung wahrzunehmen. Wer mehr hat, soll mehr geben. Er wird auch nach dem Geben noch immer mehr besitzen als alle anderen. Und wer sich davor drückt und sich das Steuerloch ohne schlechtes Gewissen füllen lässt, der gehört an den Pranger gestellt – mit ihm all jene, die bei diesem Verbrechen mitwirken. Mich dünkt es manchmal, dass wir als Volk zu lasch mit diesen Geschichten umgehen. Vielleicht weil wir sie gewohnt sind und es uns nicht mehr überrascht. Dabei sollten wir auf die Strassen ziehen, denn wenn ein Staat beklaut wird, werden wir es auch. Und wenn Steuergelder dafür hinhalten müssen, dann sind erst recht wir die zu Unrecht Leidtragenden, wenn auch indirekt. Von Neid kann hierbei nicht die Rede sein. Es geht um Gerechtigkeit. Und ich werde bestimmt eine von denen sein, die sich eine dieser Geschichten im Kino ansehen wird.