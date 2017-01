Teilsieg für Bürgerrechtler: US-Gericht stoppt Trumps Einreiseverbot

Ein Gericht in New York hat nach Angaben von Bürgerrechtsorganisationen die Ausweisung von Personen aus den USA vorerst gestoppt, die nach dem Einreiseverbot vom Freitag an US-Flughäfen festgehalten wurden. Die Organisationen sprechen von einem Teilsieg. Mehrere US-Bürgerrechtsgruppen haben am Wochenende Klage gegen Trump erhoben, nachdem er ein Dekret erlassen hatte, das Moslems in den nächsten 90 Tagen die Einreise in die USA per sofort verweigert. Besonders Reisende aus Syrien, Iran, Irak, Sudan, Somalia, Libyen und Jemen würden einen «bestimmten Anlass zur Sorge» hinsichtlich Terrorismus geben.

Die Klageschrift der mächtigen US-Bürgerrechtsorganisation ACLU sowie weiterer Gruppen richtet sich gegen den US-Präsidenten selbst, aber auch gegen das Heimatschutzministerium.

Laut den Gerichtsdokumenten verfügte Bundesrichterin Ann Donnelly, dass keiner der Betroffenen ausgewiesen werden darf, wenn er über eine gültige Einreiseerlaubnis verfügt. Mehrere Bürgerrechtsorganisationen hatten gegen Trumps Anordnung geklagt.

Nach offiziellen Angaben des Ministeriums für Innere Sicherheit wurden bis Samstagabend über 170 Menschen an der Einreise in die USA gehindert. Nach Medienberichten wurden Dutzende an Flughäfen festgehalten. Videos von den Flughäfen zeigen, wie die Betroffenen über die neuesten Nachrichten jubeln.

"The stay has been granted." The crowd at #Terminal4 goes nuts https://t.co/P09klb5fAK — Amol Sarva (@amol) 2013-07-22 14:22:09.0

Die US-Bürgerrechtsorganisation ACLU hatte zusammen mit zwei weiteren Gruppen im Namen mehrerer Festgehaltener Beschwerde vor Gericht eingereicht. Nach ACLU-Angaben betrifft das Urteil 100 bis 200 Personen mit gültigen Visa für die USA oder Flüchtlingsstatus.

