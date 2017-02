Temperaturen bis zu zehn Grad: Bald kommt der Frühling

Die Hälfte des Winters haben wir geschafft. Vorbei ist es voraussichtlich mit Schnee, Glatteis und der Bise, bald schon soll es wieder wärmer werden. Und: In etwas mehr als zwei Wochen, am 1. März, steht der meteorologische Frühlingsanfang vor der Tür. Am 20. März folgt dann der astronomische Frühlingsbeginn.

Moritz Gubler von MeteoNews sagt: «In den nächsten Tagen erwartet uns Hochdruckwetter – allerdings besteht die Möglichkeit, dass in tieferen Lagen stellenweise doch noch etwas Nebel oder Hochnebel liegen bleibt.» Es könne aber jeweils am Nachmittag durchaus sonnig werden, die Auflösungschancen seien intakt.

Am Wochenende gibts Sonne

In den Bergen lockt derweil noch immer perfektes Wintersportwetter. «Es hat kaum Wolken am Himmel.»

Alles hängt nun also in den kommenden Tagen vom Nebel ab: Bleibt er im Flachland liegen, gibt es Temperaturen zwischen drei und vier Grad, löst er sich auf, kann es sogar knapp zehn Grad warm werden. «Am Freitag gibt es einen kurzen Wetterumschwung, der uns Wolken und Niederschlag bringt. Am Wochenende zeigt sich bereits wieder die Sonne.» (stj)