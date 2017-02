Tinder für Tiere: Hier treffen Affen ihre Matches

Die Dating-App Tinder gibt es jetzt auch für Affen. Zumindest etwas Ähnliches. In einem Zoo in den Niederlanden wird nämlich die Partnerwahl per Knopfdruck ausprobiert. Getestet wird das System mit zwei Orang-Utan-Weibchen: Ihnen werden Fotos von mehreren Männchen gezeigt.

Das Experiment stiess auf grosses Interesse. Eines der Weibchen zerstörte sogar den Bildschirm bei ihrer Auswahl! Ob wegen eines Übermasses an Anziehung oder Abneigung gegenüber dem abgebildeten Affen ist nicht bekannt.

Mit Hilfe dieser Form der Partnersuche soll das Zuchtprogramm der Zoos verbessert werden. Nebenbei können die Forscher mehr über das Verhalten der Tiere lernen.

Ähnliche Experimente mit Menschenaffen haben gezeigt, dass es eine gezielte Partnersuche gibt – auch in freier Wildbahn. (jmh)