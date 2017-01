Am Washingtoner Flughafen Dulles haben sich am Wochenende dramatische Szenen abgespielt. Die Einreisesperre des republikanischen US-Präsidenten Donald Trump gegen die Bürger von fünf mehrheitlich muslimischen Ländern nimmt teilweise absurde Züge an.

So wurde zum Beispiel ein fünfjähriger Bub bei der Einreise abgefangen und fünf Stunden lang festgehalten. Dies berichten der Nachrichtensender CNN und andere US-Medien. Der Kleine soll sogar in Handschellen gelegt worden sein.

Auf den Zwischenfall angesprochen, rechtfertigt Trumps Sprecher Sean Spicer an einer Pressekonferenz das Vorgehen: «Anzunehmen, dass jemand nur aufgrund seines Alters oder seines Geschlechts keine Bedrohung darstellen könnte, ist töricht und falsch.»

Senator identifiziert ihn als US-Bürger

Laut dem demokratischen Senator des Bundesstaats Maryland, Chris Van Hollen, handelt es sich bei dem festgehaltenen Buben sogar um einen US-Bürger. Er sei in seinem Staat wohnhaft, erklärt der Politiker.

Zum Verhängnis wurde dem Kleinen offenbar, dass seine Mutter eine gebürtige Iranerin ist.

Trump vefügte am Freitag, dass Bürger aus den Staaten Irak, Iran, Jemen, Libyen, Somalia, Sudan und Syrien 90 Tage lang keine Visa erhalten. Allen Flüchtlingen ist die Einreise in die USA für 120 Tage untersagt, syrischen Flüchtlingen sogar auf unbestimmte Zeit.

Die Geschichte des Fünfjährigen ist nur eine von vielen. 109 Reisende wurden am Wochenende vorübergehend festgehalten. (noo)