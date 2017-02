Schweizer mittendrin: Gas-Alarm am Flughafen Hamburg

Schweizer mittendrinGas-Alarm am Flughafen Hamburg

Am Flughafen Hamburg herrschte am Sonntag Alarm-Stimmung. Mehrere Personen klagten über Atemweg-Reizungen. Es ging nichts mehr. Auch Schweizer sassen fest. Offenbar hatte ein «Spassvogel» Pfefferspray in die Klimaanlage gesprüht.

