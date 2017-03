Umfrage bei rund 9000 Angestellten: Diese Städter sind mit ihrem Lohn am zufriedensten

Die Bundesstadt ist auch die Hauptstadt der Glücklichen – zumindest, was den Lohn betrifft. In keiner anderen grossen Deutschschweizer Stadt sind die Arbeitnehmer so zufrieden damit, was Ende Monat auf ihrem Konto landet, wie in Bern.

Das zeigt eine neue Studie der Arbeitgeber-Bewertungsplattform Kununu. 8842 Teilnehmer konnten angeben, wie zufrieden sie mit ihrem Gehalt sind und ob dieses der Verantwortung des Jobs entspricht. Die Skala reichte von 1 für «sehr schlecht» bis 5 für «sehr gut». Berücksichtigt wurden die sechs grössten Städte der Deutschschweiz.

Basel am Schluss der Liste

Dass Bern obenaus schwingt, erklären die Studienautoren damit, dass dort viele bundesnahe Betriebe wie die SBB, die Post oder die Swisscom ihre Hauptsitze haben. Dazu kommt, dass Bern das Verwaltungszentrum der Schweiz ist. Damit kommt Bern im Schnitt auf 3,70 Zufriedenheits-Punkte.

Auf Bern folgen St. Gallen (3,67 Punkte), Luzern (3,52), Zürich und Winterthur (je 3,42). Am Schluss der Skala steht Basel (3,40). Die Werte zeigen: Die Unterschiede in der Gehaltszufriedenheit sind nicht riesig.

Eine genaue Erklärung für die Ergebnisse liefert die Kununu-Analyse aber nicht.

Nicht nur der Lohn zählt

Die Plattform wertete nicht nur die Lohn-Zufriedenheit aus, sondern auch andere Faktoren. Grund: Das Gehalt ist nicht der einzige Faktor für das Wohlbefinden am Arbeitsplatz.

Genauso wichtig ist laut den Autoren der Zusammenhalt unter den Kollegen oder ein attraktiver Aufgabenbereich. Diese beiden Kategorien wurden von den Studien-Teilnehmern im Schnitt auch deutlich positiver bewertet als der Lohn. Welche Städte hier obenaus schwingen, gibt Kununu nicht bekannt. (kst)