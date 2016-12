Und du dachtest, SBB-Züge seien überfüllt? «Stosszeiten» in Japan

Zur Rushhour stopfen sogenannte «Drücker» die Fahrgäste in der U-Bahn in Tokyo in die hoffnungslos überfüllten Züge. Da kriegt der Ausdruck «Stosszeiten» gleich eine ganz neue Bedeutung.

