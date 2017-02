Unis haben keinen Platz mehr für Tote: Aufnahmestopp für Leichen

Raphaël Despont starb am 17. Januar in Lavaux VD. Schon zuvor hatte er seinem Sohn gesagt, er wolle seine sterblichen Überreste der Universität Lausanne zum Zweck der Forschung hinterlassen. «Mein Vater hat dies aus ökonomischen Gründen entschieden, auch weil er uns von den Formalitäten nach seinem Tod entlasten wollte», sagt sein Sohn Frédéric zu «24 heures».

Eine Beerdigung kann schnell mal mehrere Tausend Franken kosten.

Geplant sei gewesen, dass Desponts Körper bereits einen Tag nach seinem Tod der Universität Lausanne übergeben wird. Stattdessen erhielt die Witwe einen Anruf der Uni. Man könne die Abmachung nicht einhalten. Der Grund: zu wenig Platz. Die Uni könne lediglich 80 Leichen lagern. «Hätten wir das früher gewusst, hätten wir einen Plan B machen können», sagt Frédéric Despont zu «24 heures».

Es geht nicht auf

Pro Jahr benötigt die Universität Lausanne zwischen 30 und 40 Körper zu Forschungs- und Ausbildungszwecken. Ein Student arbeitet normalerweise pro Semester lediglich an einer Leiche. Manchmal teilen sich Studenten auch einen Körper. Ein Leichnam müsse zudem präpariert sein, bevor die Studenten mit ihm arbeiten können. Dieser Prozess dauert zwei Jahre.

60 tote Personen werden der Uni pro Jahr angeboten, 20 von ihnen werden wegen ihres Zustands abgelehnt. Weil die Kühlräume aber schon voll sind, gibts einen Leichen-Aufnahmestopp.

In Zukunft sollen Leichen an andere Unis überführt werden

Jean-Pierre Hornung, Leiter der morphologischen Abteilung an der Universität Lausanne, erklärt: «Wir dürfen gesetzlich fest geregelt nicht mehr als diese 80 Körper bei uns lagern.»

Die Uni hat nun eine Klausel im Vertrag festgesetzt, die genau solche Situationen regelt. «So können wir Leichen – auch wenn sie sich in einem guten Zustand befinden – zurückweisen und dies mit den ausserordentlichen Umständen begründen», sagt Hornung. Ausserdem würden die Angehörigen auch gefragt, ob die Leichen an andere Universitäten weitergegeben werden dürften.

In Zürich sind es etwa 100 Leichen pro Jahr

An der Universität Zürich ist die Situation ähnlich. Rund 100 freie Plätze für Leichen gibt es hier. Johannes Loffing, Leiter des anatomischen Instituts, sagt zu BLICK: «Wir brauchen pro Jahr rund 30 Körper für die Studierenden-Kurse, fünf weitere als Reserve. Ausserdem brauchen wir rund 50 für postgraduierte Ausbildungen bei Ärzten und weitere 20 als Dauerpräparate.» Diese werden etwa bei Prüfungen verwendet.

Loffing erklärt die hohe Zahl an Körperspenden mit einem generellen Trend: «Mehr Leute wollen, dass die Forschung Fortschritte macht.» Auch an seinem Institut gibt es einen Aufnahmestopp. Hat jedoch der Verstorbene in seiner letztwilligen Verfügung ausdrücklich zugestimmt, wird er anderen Universitäten angeboten. (stj)