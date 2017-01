US-Angriff: Mehr als hundert Al-Kaida-Kämpfer in Syrien getötet

Die USA haben bei einem Luftangriff in Syrien nach eigenen Angaben mehr als hundert Kämpfer des Terrornetzwerks Al-Kaida getötet. Wie das Pentagon am Freitag mitteilte, wurde am Vortag ein Ausbildungslager in der Provinz Idlib im Nordwesten des Landes getroffen.

00.40 Uhr , Aktualisiert 01.19 Uhr 13 Reax

