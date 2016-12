Der Ausverkauf im Sawgrass-Mills-Einkaufszentrum in der Nähe von Miami (Florida, USA) endete für eine Touristin in einer Schlägerei.

Auf einem Video, das ein Lokalradio-Moderator auf Twitter veröffentlicht hat, ist gut zu sehen, wie die Situation Schritt für Schritt eskaliert. Eine Touristin – laut dem «Miami Herald» kommt sie aus der Schweiz – will unbedingt einen Laden der Schuhmarke Steve Madden betreten.

Doch Mitarbeiter lassen sie nicht herein. Sie wollen das Geschäft schliessen.

Die Schweizerin will diese Entscheidung nicht akzeptieren. Sie quetscht sich in die Glastüre. «Machen Sie mir einen Gefallen und weichen Sie bitte zurück», weist der Mitarbeiter die drängelnde Schweizerin an. Sie hört aber nicht auf, so dass er sie mit seinem linken Arm leicht nach hinten schiebt.

«Ich weiss, dass ich im Recht bin!»

Dann stösst eine weibliche Mitarbeiterin dazu. Mit dem Telefon am Ohr bittet sie die Schweizerin ebenfalls zurückzuweichen.

Die Frau weigert sich. «Können Sie uns erklären, was gerade passiert?», fragt sie. Der Mitarbeiter antwortet: «Ich erkläre es Ihnen, sobald Sie sich von meinen Gesicht entfernen.»

Der Wortwechsel zieht sich ein paar Sekunden hin. «Ich werde die Polizei informieren», sagt der Mitarbeiter. «Das ist mir egal, ich weiss dass ich im Recht bin!», entgegnet die Schweizerin.

Wasser ins Gesicht der Verkäuferin

Dann eskaliert die Situation: Die Schweizerin stupst die weibliche Mitarbeiterin an und schüttet ihr Wasser ins Gesicht.

Doch sie legt sich mit der falschen Schuhverkäuferin an: Die rasende Mitarbeiterin schlägt zuerst über ihren Kollegen hinweg zu – dann drängt sie sich zur Schweizerin vor und verpasst ihr einen rechten Haken ins Gesicht.

Erst taumelt die Schweizerin in die versammelte Menschenmenge zurück, dann rauscht sie wieder zur Mitarbeiterin hin. Unter dem Gejohle der Zuschauer im Hintergrund tauschen sie noch ein paar letzte Schläge aus.

Dann trennen Mitarbeiter die kämpfenden Frauen und schliessen endlich die Glastüre. «Sind sie verrückt?! Sie haben mich geschlagen!», schreit die aufgebrachte Schweizerin. «Ich werde Sie verklagen!»

Doch dazu kam es nicht. Laut «Miami Herald» gab die Polizei bekannt, dass es sich um leichte Körperverletzung gehandelt und keine der Frauen Anzeige erstattet habe.

Wieso der Schuhladen dicht machen wollte, ist nicht ganz klar. Einerseits heisst es, dass eine Computerpanne der Grund gewesen sei. Andere behaupten, dass die Mitarbeiter den Laden wegen der Ausverkaufs-Unordnung kurzweilig schliessen wollten. (vac)