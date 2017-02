Velohändler zittern vor «Bike World»: «Migros nimmt den Kleinen die Kunden weg»

Die Migros gibt Vollgas im Velo-Geschäft. Der Detailhandelsriese staretet eine Fahrrad-Fachhandelskette unter den Namen Bike World (BLICK berichtete). Der erste Shop eröffnet bereits nächste Woche in Volketswil ZH.

Dabei bleibt es nicht. In den nächsten fünf Jahren will der Konzern das neue Format in der ganzen Schweiz etablieren. Noch im März eröffnen Shops in Muri bei Bern und Winterthur ZH.

Den Velohändlern passt das gar nicht: «Für uns ist das eine absolute Katastrophe», sagt Peter Sommer, Präsident des Branchenverbands 2 Rad Schweiz zu Radio Energy. Die Branche sei bereits durch den Onlinehandel und den Frankenschock unter die Räder gekommen, ergänzt er. «Mit der Bike World ist ein Player mehr im Markt, der den Kleinen die Kunden wegnimmt.»

Breites Sortiment

Das Sortiment des Detaillisten kann sich sehen lassen: 450 Bikes will die Migros anbieten – darunter Eigenmarken, aber auch etablierte Hersteller wie Scott, Trek oder Giant.

Bereits heute verkauft die Migros Fahrräder im Sportgeschäft SportXX sowie E-Bikes im Elektromobilitätsladen m-way. Mit Probikeshop gehört zudem seit 2011 ein Onlineshop für Bikezubehör zum Konzern. (bam)