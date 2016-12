Erst platzte ein Reifen, dann überschlug sich der Mercedes M-Klasse einer fünfköpfigen Familie auf der Autobahn 5 in Südhessen - und ging schliesslich in Flammen auf. Die schwer verletzten Eltern (48 bzw. 45 Jahre) und ihre drei Kinder im Alter von 7 bis 14 Jahren hatten Glück im Unglück: Wie die Polizei heute berichtete, war zufällig ein Streifenwagen in der Nähe, als der Unfall geschah.

«Ersthelfer retteten die Familie»

«Als die Polizei vor Ort war, hatten Ersthelfer die fünf verunglückten Schweizer gerade aus dem Wagen gezogen», sagt Andrea Löb von der Polizei in Darmstadt zu BLICK. «Die Polizisten konnten dann schnell den Brand eindämmen, die Feuerwehr hat ihn dann schliesslich gelöscht.

Bei dem Unfall zwischen Weiterstadt (D) und Darmstadt (D) gestern Abend verletzen sich alle fünf Personen im Wagen, schreibt die Polizei. «Der Vater ist sehr schwer verletzt», sagt Polizeisprecherin Löb. Die Mutter sei schwer verletzt. Die Kinder kamen mit leichten Verletzungen davon. Die Familie kam in eine Klinik nach Frankfurt. Angehörige konnten bereits erreicht werden.

Der Wagen hatte sich nach dem Reifenplatzer überschlagen. Andere Fahrzeuge waren nicht am Unfall beteiligt. Allerdings wurde die Autobahn 5 für zeitweise komplett gesperrt. Erst nach Mitternacht konnte die Strasse wieder komplett freigegeben werden. (SDA)