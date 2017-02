Verspätungen und Ausfälle: Pflotsch und Sturm legen Zugverkehr lahm

Die SBB kämpft heute morgen mit Wind und Wetter: Mehrere Bahnlinien können nicht betrieben werden.

Die Linie zwischen Bern und Schwarzenburg BE ist auf unbestimmte Dauer wegen «starkem Schneefall» unterbrochen und wird mit Ersatzbussen betrieben.

Starke Winde haben die Linie Gossau SG nach Wasserauen lahm gelegt: Zwischen Weissbad und Wasserauen sind Busse im Einsatz. Die Strecke sei noch bis Betriebsschluss unterbrochen, schreibt die SBB.

Bereits gestern wurde ein Unterbruch bei Paccot - Rochers-de-Naye VD wegen des Windes angekündigt: Die Regionalzüge auf der Linie Montreux - Rochers-de-Naye falle für den Bahnverkehr bis zum heutigen Betriebsschluss aus.

Nachdem gestern frühlingshaft warm und sonnig war, hat heute eine Kaltfront die Herrschaft an sich gerissen: Vom Jura in Richtung Alpen brachte sie innert drei bis vier Stunden vom Genfersee bis nach Schaffhausen 15 bis gegen 30 Liter Regen pro Quadratmeter, schreibt Meteonews.

So sanken die Temperaturen auf Tiefstwerte um 0 Grad – was beispielsweise in Bern ein Temperatursturz um 10 Grad innerhalb von nur gerade drei Stunden bedeutete.

Die stärksten Windböen wurden mit 100 km/h in Meiringen gemessen. Bei der Kantonspolizei bern gingen etwa zehn Meldungen über umgestürzte Bäume und weggewehte Baugerüste ein. (kra)