Von wegen Freizeit und Party: Millennials sind Streber

Über die Generation Y wird viel geschrieben. Immer wieder heisst es, sie sei faul und egoistisch. Doch entspricht das tatsächlich der Realität?

Stellenvermittler Manpower nahm die Klischees unter die Lupe. In einer weltweit durchgeführten Umfrage wollte er wissen, welche Prioritäten die Millennials in ihrem Berufsleben setzen.

Was sich bestätigt: Zwischen 1982 und 1996 Geborene haben andere Karriereprioritäten als ihre Eltern. So streben nur 16 Prozent der Befragten aus der Schweiz einen Top-Posten in der Chefetage an. Weltweit liegt der Wert mit 22 Prozent nicht viel höher. Wichtiger sind für die Generation Y stattdessen ein tolles Team und eine sinnvolle Arbeit.

Alles andere als faul

Trotz kleiner Ambitionen auf eine Führungsposition: Auf der faulen Haut liegen die Millennials keinesfalls. 77 Prozent der Befragten gaben an, dass es ihnen wichtig sei, während der beruflichen Laufbahn neue, individuelle Kompetenzen erlernen zu können.

Neben Informatik-Know-how sind Sozialkompetenzen wie Team- und Anpassungsfähigkeit hoch im Kurs. Wichtig sind den Millennials auch berufsbezogene Skills. «Fähigkeiten zu erwerben und weiter zu entwickeln, ist ein unumgänglicher Faktor für ein Vorankommen in einer im Wandel begriffenen Arbeitswelt», sagt Leif Agnéus von Manpower Schweiz.

Und nicht nur das: Mehr als zwei Drittel der Befragten aus der Schweiz sind bereit, ihre Freizeit für die Weiterbildung zu opfern und diese sogar aus der eigenen Tasche zu bezahlen.

Weiterbildung ist für die Generation Y das A und O. Vier von fünf Befragten würden den Job wechseln, wenn sie bei gleichem Lohn bei einem anderen Arbeitgeber mehr Weiterbildungsmöglichkeiten hätten. Nur sieben Prozent gaben an, nicht an Weiterbildung interessiert zu sein.

Treue Arbeitnehmer

Die Generation Y ist auch treu gegenüber dem Arbeitgeber. In der Schweiz beabsichtigen 67 Prozent der Millennials, in den nächsten Jahren an ihrem aktuellen Arbeitsplatz bleiben zu wollen. Kein Wunder, sind doch 70 Prozent mit ihrem Chef zufrieden. Kritik gibts dagegen für eine «mässige» Feedbackkultur in den Unternehmen.

Ganz von ungefähr kommen die Klischees allerdings doch nicht. 92 Prozent der Generation Y planen, das Berufsleben für mehr als vier Wochen zu unterbrechen. Hauptsächlich aus persönlichen Gründen.

«Diese Ergebnisse zeigen, dass sich die Millennials einen menschlicheren, interaktiveren Führungsstil wünschen», sagt Agnéus. Diese Worte sollten sich Arbeitgeber zu Herzen nehmen: 2020 wird die Generation Y mehr als ein Drittel der berufstätigen Bevölkerung ausmachen.

Manpower hat für die Umfrage 19’000 Millennials aus 25 Ländern befragt, darunter 650 aus der Schweiz.