Vorsicht, Orkanböen im Anflug! Morgen zerzaust Sturmtief Udo die Fasnacht

Mit bis zu 100 km/h wird Wintersturm Udo morgen über die Schweiz fegen. Besonders betroffen ist das Flachland. Bis in die Nacht hinein wird es stark winden.

Reto Vögeli, Meteorologe bei MeteoNews, rät daher zur Vorsicht: «Es ist zwar kein Jahrhundertsturm, der da auf uns zukommt. Trotzdem sollte man sich auf den starken Wind vorbereiten. Es lohnt sich auf jeden Fall, lose Gegenstände zu versorgen.»

Meiden Sie den Wald und versorgen Sie Blumentöpfe

Vor allem Gartengeräte oder auch Blumentöpfe können zu Geschossen werden. Ausserdem sollten Wälder gemieden werden. Die Gefahr vor umstürzenden Bäumen oder Ästen besteht morgen.

Für Fastnachtsumzüge könnte der starke Wind allenfalls Probleme machen. «Aber keine Panik! Es wird zwar unangenehm, wir werden es aber überleben», sagt Vögeli zu BLICK. Man sollte aber auf keinen Fall die Geschwindigkeit des Windes unterschätzen.

Kein Wintereinbruch erwartet

Frostige Temperaturen werden aber nicht mehr erwartet. Die Schneeschaufel kommt wahrscheinlich nicht mehr zum Einsatz. «Es ist ein Hin und Her in den nächsten Tagen. Eine winterliche Phase mit Schnee, der tatsächlich liegen bleibt, ist nicht in Sicht.»

Bis Mittwoch wird Wintersturm Udo wüten. Danach beruhigt sich die Lage wieder. (jmh)