Wahlbeteiligung in Indien mehr als verdoppelt! Pinke Teddybären locken Frauen an die Urne

1,5 Millionen Menschen leben im indischen Goa, die Hälfte davon sind Frauen. Trotzdem dominieren noch immer die Männer die Politik des Landes. Damit soll jetzt Schluss sein! Um Frauen in die Wahlkabinen zu locken, greift die indische Regierung in Goa zu skurrilen Mitteln: Sie verteilt den wählenden Frauen als Dankeschön Plüsch-Teddybären in knalligem Pink.

In 40 Wahlkreisen wurde die Massnahme bereits Ende Januar 2017 eingeführt – und es scheint zu funktionieren: Die Beteiligung von Frauen stieg von zwei auf fünf Prozent im Vergleich zu Wahlkreisen ohne die knuddelige Bestechung.

«Ein schöner Anreiz, um zur Wahl zu gehen»

«In erster Linie wollten wir mit dieser Aktion zeigen, dass Frauen ebenso in der Lage sind zu wählen wie Männer», sagt Shri Kunal, Leiter der Wahlaufsicht, dem Nachrichtendienst CNN. «Manche werfen uns vor, dass wir mit den Bären ein Klischee bedienen, aber es hat funktioniert.»

Kunal reagiert damit auf Vorwürfe, die Vergabe von pinkfarbenen Teddybären an Frauen sei sexistisch und eine Geldverschwendung.

«Wir fühlen uns wohl damit. Es ist eine schöner Anreiz, um zur Wahl zu gehen», sagt Wählerin Ameena Alam und hält stolz ihren Teddy in den Armen.

Auch für die Männer gab es ein kleines Geschenk. Sie bekamen einen Stift als Dankeschön. (jmh)