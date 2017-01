Wegen Staubpartikel der Twin Towers: 9/11 Helden sterben an Krebs

Er war einer der Helden von 9/11. Jetzt ist Feuerwehrmann Brian J. Masterson (†61) tot. Der gebürtige Ire starb - mehr als 15 Jahre nach den Attentaten - an den Folgen der einstürzenden auf die New Yorker Twin Towers. Er ist bereits der 124. Feuerwehrmann, der wegen des Einatmens von giftigen Staubpartikeln der einstürzenden Türme an Krebs starb.

Zum Zeitpunkt der Terror-Anschläge arbeitete Masterson als Feuerwehrmann beim New York City Fire Department. Danach war er monatelang als Helfer am Ground Zero tätig. Die Folge: Speiseröhrenkrebs. Wie sein Neffe Christopher Ferry dem irischen Blatt «Longford Leader» erklärte, sterben immer mehr Helden der Anschläge.«Die Zahl der Feuerwehrleute und Ersthelfer, die nach ihrem Einsatz bei den Zwillingstürmen mit Krebs diagnostiziert werden, steigt bis heute an.» Masterson, der seit 2015 pensioniert war, hinterlässt eine Ehefrau, zwei Töchter und einen Sohn. (meg)