Weil das viele Geld ihr Leben zerstört hat: Briten-Gewinnerin will Lotterie verklagen

Ihr allererster Schein machte sie steinreich: Jane Park wurde mit 17 Jahren zur jüngsten «EuroMillios»-Gewinnerin Englands, hatte plötzlich eine Million Pfund (1,25 Mio. Franken) auf dem Konto. Jetzt, mit 21 Jahren, will Jane die Lotterie verklagen. Denn das viele Geld habe ihr Leben nicht schöner, sondern zehnmal schlimmer gemacht.

Zwar liess sie sich erst ihre Brüste vergrössern, die Lippen aufspritzen und das Gesicht mit Hyaluronsäure bearbeiten. Das die Plastikwelt verlor schnell an Reiz.

«Was ist der Sinn meines Lebens?»

«Dieses ganze Geld stresst mich so sehr», sagt sie jetzt der englischen «Daily Mail». «Ich habe viele materielle Sachen, aber ansonsten ist mein Leben leer. Was ist der Sinn an meinem Leben?»

Jane liess sich von der BBC mit der Serie «Teenage Millionaire: The Year I Won the Lottery» ein Jahr lang begleiten, kaufte sich vor aller Augen ein Haus, ein Luxus-Auto und ging shoppen. Glücklich wurde sie deswegen nicht.

Sie habe es satt, Designerkleider kaufen zu gehen, leide, weil die Männer nur das Geld in ihr sehen und vermisse ihre Ferien als Pauschaltouristin, denn 5-Sterne-Resorts seien ihr zu versnobt, sagt die junge Gewinnerin jetzt.

Teenager sollen nicht gewinnen dürfen

Heute ist Jane 21 und jammert über das Leben als Millionärin: «An den meisten tagen wünsche ich mir einfach, kein Geld zu haben. Mein Leben wäre so viel einfacher, wenn ich nicht gewonnen hätte.» Sie fordert, dass Minderjährige gar nicht im Lotto gewinnen dürfen. «Das Mindestalter sollte 18 sein», sagt sie dem «Mirror». Derzeit liegt die Alterslimite bei 16. (meg)