Weil Einheimische aussterben: In Aeschi gibts Rabatt aufs Bürgerrecht

Einwohner, die das Bürgerrecht von Aeschi SO besitzen, dürfen sich wohl als reich bezeichnen: Ihre Bürgergemeinde zählt rund 100 Hektar Wald, dank dem sie jährlich viel Brennholz und Weihnachtsbäume verkaufen kann. Die Bürgergemeinde ist aber arm an Bürgern: Von 1200 Einwohnern in Aeschi haben nur gerade 160 das örtliche Bürgerrecht.

Die Bürgergemeinde will sich nun mit einer eigensinnigen Aktion selbst vor dem Aussterben retten. Thomas Jäggi, Präsident der Bürgergemeinde, sagt dazu gegenüber Radio SRF: «Längerfristig muss man in neue Ideen investieren, zum Beispiel eine Einbürgerungsaktion starten, damit es die Bürgergemeinde auch in ein paar Jahren noch gibt.»

Bürgerrecht zum halben Preis

Die Bürgergemeinde hat dazu die Einwohner von Aeschi brieflich kontaktiert: Wer Schweizer und Kantonsbürger ist und mindestens zehn Jahre in der Gemeinde wohnt, kann sich zum vergünstigten Preis von 300 Franken das Bürgerrecht von Aeschi «kaufen». Schweizer aus anderen Teilen des Landes bezahlen den «ordentlichen» Preis von 700 bis 800 Franken.

Jäggi ist überzeugt, dass die Aktion etwas nützen wird: «Wenn man nichts macht, kommt niemand.» Nebst dem Rabatt beim Bürgerrecht will die Bürgergemeinde mit vielen Anlässen, Aktivitäten und kulturellem und sozialem Engagement ihre Attraktivität steigern. (pma)