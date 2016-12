Weil er sich über ein Grosi lustig machte: Dieser Bodybuilder erhält lebenslanges Gym-Verbot

Conor Tisdell trainiert seit Jahren in seinem Lieblingsgym in Brisbane, Australien. Doch gestern bekam der Bodybuilder eine lebenslange Sperre aufgebrummt, weil er sich online über eine ältere Frau im Training lustig gemacht hatte. Tisdell filmte die Dame dabei, wie sie ein Fitnessgerät falsch benutzte und stellte das Video auf sein Instagram-Profil. Er habe noch nie im Leben so fest lachen müssen, schreibt er dazu, und dass die Frau wohl ihre neusten Tanz-Moves übe.

Die Betreiber des Fitnesscenters fanden die Aktion weniger lustig. Sie verbannten den Bodybuilder aus all ihren Clubs, mit der Begründung, dass er die Frau online gemobbt habe. Auch eine Mitarbeiterin des Gyms bekam eine Abmahnung. Sie hatte Tisdells Post mit den Worten «Aww...Wenn du wüsstest, wer dieses Mitglied ist», kommentiert, gefolgt von einigen lachenden Smileys. Laut eines Facebook-Posts von «Go Health» bereue sie ihren Kommentar und werde sich bei der betroffenen Frau entschuldigen.

Tisdell hingegen scheint wenig Reue zu verspüren. Ein anonymes Mitglied des Fitnessclubs erzählt gegenüber «Dailymail», dass Tisdell nicht verstehen könne, warum er gesperrt worden sei. Er habe das Video halt lustig gefunden und wollte es seinen Freunden zeigen. Es sei nie seine Absicht gewesen, die Frau zu beleidigen. Trotzdem wurde er online mit einem Shitstorm konfrontiert. Ausserdem muss er sich jetzt ein neues Gym suchen, wo er hoffentlich das nächste Mal, wenn er jemanden sieht, der nicht mit einem Gerät zurecht kommt, lieber hilft, anstatt sich darüber lustig zu machen.