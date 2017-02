Mysteriöser Stoos-Brechdurchfall fordert noch mehr Opfer: Auch eine ganze Familie lag flach!

Fast ein ganzes Skilager wurde am Freitag am Stoos Opfer von Durchfall und Erbrechen. Jetzt meldet sich eine Familie, die am gleichen Ort und zur gleichen Zeit das gleiche Schicksal ereilte.

