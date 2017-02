Die Öko-Marke Switcher ist Geschichte. Nachdem der Textilhersteller vergangenen Mai Konkurs gemacht hat, kommen jetzt die Warenbestände unter den Hammer.

Es geht um 467’123 Kleidungsstücke. Sie alle werden am 20. Februar in Lausanne versteigert, schreibt «24 heures». Das Problem: Die Kleider gibt es nicht einzeln oder im 10er-Pack. Es gibt nur alles – oder nichts. Warum? Die Kleidungsstücke sind noch in Schachteln verpackt.

Startpreis ist 50’000 Franken. Was es dafür gibt, steht auf einer Inventur-Liste. «Wir rechnen mit einer Fehlerquote von maximal zwei Prozent», sagt ein Sprecher des Konkursamtes zur Zeitung.

Rettungsversuch gescheitert

Nach dem Konkurs wollten Switcher-Angestellte die Kult-Marke retten. Doch Gründer Robin Cornelius und die indischen Mehrheitsaktionäre stellten sich quer. Und neue Investoren, die dringend nötig waren, konnten nicht gefunden werden.

Der gelbe Wal, das Logo der Marke, wird aber nicht so schnell von der Bildfläche verschwinden. Grund: Die meisten Switcher-Läden werden von Franchisenehmern betrieben – und die geschäften trotz des Konkurses der Marke weiter.

«Der Wal bleibt noch eine Weile an der Fassade», sagt ein Ladenbesitzer, der anonym bleiben will, zu BLICK. Die Marke habe nach wie vor ein gutes Image und ziehe Kunden an. (bam)