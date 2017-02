Werbeaktion im Playa del Carmen: M-Budget erobert Mexiko – irgendwie

Expandiert der orange Riese nach Mexiko?

Eine BLICK-Leserin entdeckt in ihren Ferien in Playa del Carmen ein Werbeplakat, das heimatliche Gefühle auslöst. An einer Haus-Fassade hängt die Innenansicht einer Oxxo-Filiale. Und wer genauer hinschaut, staunt über das Sortiment des mexikanischen Detailhandel-Riesens: Fondue Chinoise, M-Budget-Produkte und sogar Spinat-Chüechli stehen da in den Regalen.

Die riesige Lebensmittelshop-Kette Oxxo hat offensichtlich einfach die Bilder aus einer Schweizer Migros-Filiale für ihre Werbekampagne eingesetzt. Das orange M im Logo haben die Grafiker durch den Oxxo-Schriftzug ersetzt, die Preise auf den Aktionsschildern angepasst.

In Mexiko regiert die Oxxo-Gruppe den Markt der Detailhändler. Mit grossen Plakaten und Fassaden gleich neben den Shops wird auf die Produkte und die gute Struktur der Läden aufmerksam gemacht. Wieso bloss hat der Konzern dazu die Werbebilder der Migros verwendet?

6,5 Millionen Kunden täglich

Die Oxxo-Gruppe gilt als eine der grössten Handelsketten in Mexiko. An beinahe jeder Ecke findet man ihre Läden. Es gibt über 8000 Shops, 1000 weitere sind geplant. Mittlerweile arbeiten über 70'000 Mitarbeiter für das grosse Unternehmen.

Oft sind die Shops an Tankstellen anzutreffen. Täglich werden rund 6,5 Millionen Kunden bedient. Das typische Geschäft ist in den Farben Rot und Gelb gehalten – als Mischung ergibt das Orange, die Farbe der Migros.

Die Schweizer Genossenschaft wusste bis zur Anfrage von BLICK nichts über den Fall, doch die Verantwortlichen prüfen nun weitere Schritte. (fss)