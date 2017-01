Wie geht das? Soll man die Vögel im Winter füttern?

Jein. Die meisten Forscher waren bisher ganz dagegen. Ihre Argumente: Futterstellen locken auch Feinde wie Eichhörnchen an. Sie sind mit der Zeit stark verkotet, Parasiten breiten sich aus. Es kommen auch schwächliche Tiere durch den Winter. Die natürliche Auslese wird behindert. In jüngster Zeit treten aber Ornithologen auf den Plan, die das Füttern für hilfreich halten. In unserer weithin heruntergewirtschafteten Natur seien die Vögel so schlimm dran, dass man sogar im Sommer zufüttern solle. Laut Roter Liste sind bei uns rund 30 Vogelarten vom Aussterben bedroht. Drei Viertel der Arten sind gefährdet. Hieb- und stichfeste Beweise gibt es weder für die eine noch die andere Meinung. Aber Experten halten heute Füttern für okay, solange für Hygiene im Häuschen gesorgt ist. Zum Artenschützer werde man dadurch jedoch nicht automatisch.