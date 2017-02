Windspitzen von bis zu 100 km/h: Sturm im Anmarsch!

Es wird stürmisch im Flachland: Ein Tiefdruckgebiet bringt am Nachmittag starke Böen mit Windspitzen von bis zu 80 km/h in die Schweiz. «In leicht erhöhten Lagen können die Spitzen gar bis zu 100 km/h erreichen», sagt Nicola Möckli von MeteoNews zur BLICK.

In den Bergen dürfte der Wind sogar noch stärker wehen, was vor allem in den Skigebieten für Unannehmlichkeiten sorgt. Wetterdienste haben vor allem für den Westen der Schweiz Sturmwarnungen herausgegeben. Im Verlauf der Nacht zieht dann der Sturm in Richtung Osten ab.

Der heutige Tag ist meist stark bewölkt, vereinzelt kommt es zu Regenfällen. Oberhalb von 1000 Metern ist mit Schneefällen zu rechnen. Die Temperaturen bewegen sich um die 5 Grad Celsius, und das wird auch in den kommenden beiden Tagen so bleiben.

250'000 Haushalte in Frankreich ohne Strom

In Frankreich war das Wetter heute richtig stürmisch. Im Südwesten des Landes sind nach dem heftigen Sturm «Leiv» rund 250'000 Haushalte von der Stromversorgung abgeschnitten. Von dem Stromausfall waren am Samstag besonders die Départements Charente und Charente-Maritime betroffen.

Der Sturm erreichte auf der Halbinsel Cap Ferret am Samstagmorgen bis zu 148 Stundenkilometer. Laut Radiosender «France Info» waren bislang keine grösseren Schäden gemeldet.



Der Zugverkehr auf der Strecke Bordeaux-Paris war mit Verspätungen von bis zu eineinhalb Stunden gestört. Der französische Wetterdienst hatte den Sturm als aussergewöhnlich heftig eingestuft. (rey/sda)