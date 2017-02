Wirt Xaver Schuler vom Stoos SZ ist sauer wegen Noro-Virus: «Fast musste ich mein Jubiläum spülen»

Was sind Noro-Viren?

Dem Bundesamt für Gesundheit zufolge erkranken in der Schweiz jährlich rund 400'000 Personen an Noroviren. In Europa treten Infektionen vor allem in Wintermonaten auf.

Noroviren sind Durchfallerreger, die über den Mund oder die Nase von Mensch zu Mensch übertragen werden. Anstecken können sich Menschen über verunreinigte Flächen, durch Inhalation in der Luft schwebender Tröpfchen oder durch verunreinigte Lebensmittel oder Trinkwasser.Noroviren können laut Mitteilung überall auftreten.

Sie sind für die Mehrzahl der nicht durch Bakterien bedingten Durchfälle verantwortlich. An Orten, wo Menschen auf engem Raum zusammen kommen, können gehäufte Krankheitsausbrüche auftreten. Vorbeugen lassen sich Norovirus-Erkrankungen laut dem Laboratorium der Urkantone durch gute Händehygiene.

Ausserdem müssten verunreinigte Gegenstände und Oberflächen gründlich gereinigt und desinfiziert werden. Erkrankte Personen dürften zudem keine Mahlzeiten zubereiten. (SDA)