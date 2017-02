Zehn tote Babys wegen Tollkirsch-Globuli: Müssen sich Schweizer Eltern Sorgen machen?

In den USA starben zehn Babys möglicherweise wegen Giftstoffen in homöopatischen Kügelchen. Ähnliche Produkte sind auch in der Schweiz erhältlich.

19.34 Uhr , Aktualisiert 19.50 Uhr

